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Власти Китая разрешили гражданам есть лягушек, не смотря на угрозу коронавируса

Власти Китая разрешили гражданам есть лягушек, не смотря на угрозу коронавируса
12:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Китае власть официально разрешила гражданам употреблять в пищу лягушек и некоторых видов черепах, несмотря на общенациональный запрет.

Китайское правительство официально разрешило населению есть диетических лягушек и представителей некоторых видов черепах, несмотря на общенациональный запрет на употребление в пищу мяса диких животных в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством сельского хозяйства и села Китая.

В соответствии с решением, такая живность в Китае теперь будет относиться к категории "водных животных". Власти сделали исключение из правил через неделю после того, как приняли соответствующее постановление. Благодаря этому будут спасены от разорения многочисленные рестораны и аграрные хозяйства, специализирующиеся на выращивании и продаже деликатесов.

По официальным данным, запрет на употребление в пищу лягушачьего мяса лишил бы в Китае значительных доходов около 2 млн человек и мог подстегнуть безработицу. Кроме того, десятки миллионов потребителей больше не смогли бы лакомиться многочисленными блюдами традиционной кухни.

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Согласно предположению некоторых китайских специалистов, мясо летучих мышей, панголинов и змей могло привести к первым случаям заражения новым коронавирусом. По решению, принятому в конце февраля Госсоветом КНР, в стране введены усиленные меры по пресечению охоты и торговли дикими животными. Также запрещено употребление их мяса в пищу. Такие меры были приняты с целью обеспечения гигиены и предотвращения распространения вирусных инфекций.

Добавим, Китай против того, чтобы коронавирус нового типа называли "китайским вирусом". Об этом в среду на брифинге заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

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Китай, Еда, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Лягушки.
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