Скачать
Суббота, 07.03.2020
"Приговор будет очевиден": экс-посол Польши рассказал о "твердых доказательствах" в деле MH17
"Приговор будет очевиден": экс-посол Польши рассказал о "твердых доказательствах" в деле MH17
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
Результаты женской эстафеты в Нове-Место 7.03.20 (Фото, Видео)
Результаты женской эстафеты в Нове-Место 7.03.20 (Фото, Видео)
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе

В Китае обрушился отель, где граждане находились на коронавирусном карантине (Видео)

В Китае обрушился отель, где граждане находились на коронавирусном карантине (Видео)
17:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Китае обрушился отель где находились люди на коронавирусном карантине.

В субботу вечером в восточной китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, около 70 человек оказались в ловушке под завалами.

Об этом сообщает китайская газета People's Daily. 

Отель в городе Цюаньчжоу обвалился около 19:00 по местному времени. 

Французская эпидемия: Медики зафиксировали новые случаи заражения и смертей

"Отель, рухнувший в Цюаньчжоу, в котором в ловушке оказались около 70 человек, был предназначен для карантина для людей, у которых подозревается наличие коронавируса или тех, кто имел близкий контакт с пациентами с COVID-19. На данный момент спасены 28 человек" - сообщает китайская газета People's Daily.

Государственное информационное агентство Xinhua сообщило, что спасательные работы продолжаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
04 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
05 Ваш психологический портрет: простой тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: В России появится новый президент
Зеленский: В России появится новый президент
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)
Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)
&quot;Королева в отчаянии&quot;: Елизавета II хочет проводить время со своим правнуком Арчи
"Королева в отчаянии": Елизавета II хочет проводить время со своим правнуком Арчи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь