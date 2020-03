В Китае обрушился отель, где граждане находились на коронавирусном карантине (Видео)

В субботу вечером в восточной китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, около 70 человек оказались в ловушке под завалами.

Об этом сообщает китайская газета People's Daily.

Отель в городе Цюаньчжоу обвалился около 19:00 по местному времени.

"Отель, рухнувший в Цюаньчжоу, в котором в ловушке оказались около 70 человек, был предназначен для карантина для людей, у которых подозревается наличие коронавируса или тех, кто имел близкий контакт с пациентами с COVID-19. На данный момент спасены 28 человек" - сообщает китайская газета People's Daily.

23 people have been rescued as of 9pm local time. A total of 70 people were reportedly trapped under the collapsed building in Quanzhou, Fujian.

The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020