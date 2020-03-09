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Индия сократила количество экспортируемых лекарств из-за коронавируса

Индия сократила количество экспортируемых лекарств из-за коронавируса
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Индии власти ограничили экспорт более 20 видов лекарств из-за коронавируса.

Индийское правительство объявило об ограничении экспорта более двух десятков видов лекарственных средств и препаратов на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Страна производит почти 40% американских генерических препаратов и является крупнейшим производителем вакцин в мире. Как отмечает Генеральное управление внешней торговли Индии поставки лекарств ограничиваются временно, до дальнейших приказов", передает zn.ua.

В списке ограниченных для экспорта лекарств есть 26 препаратов: от парацетамола до противовирусных препаратов и антибиотиков.

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По сообщению Reuters, Денешь Дуа, председатель Совета по содействию экспорта фармацевтических препаратов Индии, сказал: "Независимо от запрета, некоторые из этих ингредиентов могут быть в дефиците в течение следующих двух месяцев". Если перебои через коронавирус ухудшатся, некоторые дефициты могут стать "острыми".

FDA, управление по продовольствию и медикаментам США, сообщили, что на время перебоев с индийскими лекарствами им найдут альтернативу. Компания контактирует с более чем 180 производителями и тщательно контролирует 20 продуктов с API и рецептурам, которые поставляются исключительно из Китая. Агентство указало, что нет вакцин, генных методов лечения или производных крови, лицензированных FDA, которые производятся в Китае.

Но Индия - другое дело. Индия получает почти 70% своих ингредиентов и препаратов из Китая, а затем производит многие из них для экспорта в другой мир. Серьезный перерыв в поставке сырья может повлиять непосредственно на США, создавая дефицит или повышая цены.

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Аналитики на прошлой неделе уже заявили, что цены на основные сырьевые материалы" уже поднимаются на 10% до 50% в зависимости от спроса.

Ранее сообщалось, что в Медицинском центре Университета Небраски (США) начали тестировать на людях лекарство от пневмонии, которую вызывает коронавирус Covid-2019. Первым участником испытания стал американец, который заразился "китайским" коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

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Индия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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