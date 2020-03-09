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Covid-19 - не приговор: 100-летний мужчина с Альцгеймером и сердечной недостаточностью превозмог коронавирус

Covid-19 - не приговор: 100-летний мужчина с Альцгеймером и сердечной недостаточностью превозмог коронавирус
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:От Covid-19 вылечился 100-летний мужчина - с Альцгеймером и сердечной недостаточностью.

В Китае от коронавируса Covid-19 успешно вылечился 100-летний мужчина.

Об этом сообщает Xinhua.

"От коронавируса смог вылечиться 100-летний китаец. Его выписали из госпиталя в Ухане в эту субботу. Мужчина провел там 13 дней", - говорится в сообщении.

Сейчас он является старейшей человеком, который смог излечиться от Covid-19.

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Мужчину госпитализировали еще 24 февраля. Коронавирусная инфекция развивалась у него на фоне болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности.

Как известно, вспышка эпидемии коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском г.Ухань.

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По состоянию на 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 случай заражения Covid-19, 3825 человек умерли, 62053 выздоровели.

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Китай, Эпидемия, Коронавирус.
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