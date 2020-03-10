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Вторник, 10.03.2020
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СМИ: За пределами провинции Хубэй уже три дня нет новых случаев заражения COVID-19

СМИ: За пределами провинции Хубэй уже три дня нет новых случаев заражения COVID-19
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Общее число подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая составляет более 80 тысяч человек.

В Китае, за пределами провинции Хубэй, третий день подряд не регистрируют новые случаи инфицирования COVID-19.

Как сообщает CGTN, по состоянию на полночь 9 марта на материковой части Китая подтверждены 19 случаев заболевания COVID-19, 17 человек умерли.

В настоящее время общее число подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая составляет 80 тыс. 754, а общее число погибших - 3 тыс. 136.

Из больниц было выписали 1 тыс. 297 пациентов, в результате чего общее число выздоровевших пациентов достигло 59 тыс. 897.

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Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавирусом заболеванием была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане (провинция Хубэй).

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Украине пока зарегистрирован только один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

 Напомним, пассажиры лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, смогут сойти на берег в порту Окленд.

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Китай, Ухань, Коронавирус, Covid-19.
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