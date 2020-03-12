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Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса

Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Индия приостановила на месяц все туристические визы на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Из-за угрозы распространения COVID-19 правительство Индии решило на месяц заморозить действие всех типов туристических виз.

Об этом говорится в распространенном индийским правительством пресс-релизе, пишет Xinhua.

“Все имеющиеся визы, кроме дипломатических, официальных, воз ООН и международных организаций, рабочих и проектных, будут заморожены до 15 апреля. Это решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года в месте отправления”, - отмечается в документе.

Отмечается, что это решение было принято во время встречи группы индийских министров, которая состоялась на фоне резкого роста числа случаев заражения новым коронавирусом в стране.

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“Все иностранцы, которые намерены приехать в Индию по веской причине, могут связаться с ближайшей индийской дипломатической миссией”, - заявили в правительстве.

Напомним: по информации министерства здравоохранения Индии, в стране уже были подтверждены 60 случаев заражения новым коронавирусом.

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Индия, Визы, Коронавирус, Covid-19.
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