Ученые в Китае назвали сроки окончания коронавирусной пандемии

Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню.
Но это произойдет в случае, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает The Straits Times.
По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь число новых регистрируемых случаев упало.
Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.
Как сообщалось ранее, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.
По последним данным, в Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом.