Ученые в Китае назвали сроки окончания коронавирусной пандемии

Новости мира:Специалисты в Китае дали прогноз на ситуацию с коронавирусной пандемией в мире, они заявили, что эпидемия может закончится уже к июню.

Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню.

Но это произойдет в случае, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает The Straits Times.

По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь число новых регистрируемых случаев упало.

Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.

Как сообщалось ранее, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом.