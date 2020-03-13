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Ученые в Китае назвали сроки окончания коронавирусной пандемии

Ученые в Китае назвали сроки окончания коронавирусной пандемии
09:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:Специалисты в Китае дали прогноз на ситуацию с коронавирусной пандемией в мире, они заявили, что эпидемия может закончится уже к июню.

Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню.

Но это произойдет в случае, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает The Straits Times.

По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь число новых регистрируемых случаев упало.

В Украине из-за карантина все школы могут перейти на дистанционное обучение

Кроме того, заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.

Как сообщалось ранее, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Украине подтверждены три случая заболевания коронавирусом.

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Китай, Ученые, Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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