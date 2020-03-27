Коронавирус в Китае: за сутки внутри страны заразился лишь один человек

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны, в провинции Чжэцзян, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Из "ввезенных" случаев заболевания в городах центрального подчинения Пекине и Тяньцзине выявлено по четыре, Шанхае - 17. В провинциях Гуандун - 12, Чжэцзян и Фуцзянь - по три, Шаньдун и Юньнань - по два, Ляонин, Цзянсу, Сычуань и Шэньси - по одному, автономном районе Внутренняя Монголия - три. Всего насчитывается 595 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,174 тыс., заболели 67,801 тыс.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 3,460 тыс. человек, состояние 1 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, почти 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 738 случаев заболевания: в Гонконге - 453 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 33, на Тайване - 252 (два случая смерти).
Напомним:
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