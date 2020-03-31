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Коронавирус: число зараженных в Южной Корее приближается к десяти тысячам

Коронавирус: число зараженных в Южной Корее приближается к десяти тысячам
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Новые 125 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее.

Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщили о 125 новых случаях заражения COVID-19.

Таким образом общее число заболевших в стране достигло 9 тыс. 786 человек.

Еще четыре человека скончались, общее число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 162.

В городе Тэгу зарегистрировано 60 новых случаев, в провинции Северный Кенсан - два. Сеул сообщил о 24 новых случаях.

Тем временем 180 человек за последние сутки были выписаны из больниц. Всего за время эпидемии от нового типа коронавируса вылечились 5 тыс. 408 человек.

Между тем из-за рубежа в страну было завезено 15 новых случаев, в результате чего общее число импортированных случаев заболевания в стране достигло 518.

Для борьбы с распространением вируса Южная Корея вводит обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа.

Учебный год начнется в стране 9 апреля в дистанционном режиме.

Новый учебный год здесь обычно начинается в начале марта, но страна уже трижды откладывала его из-за распространения COVID-19.

Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома. Правительство также настоятельно рекомендовало людям прекратить религиозные собрания, занятия спортом в закрытых помещениях и посещение развлекательных заведений.

О ситуации в мире: 

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Южная Корея, Коронавирус, Covid-19.
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