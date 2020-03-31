Коронавирус: число зараженных в Южной Корее приближается к десяти тысячам

Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщили о 125 новых случаях заражения COVID-19.
Таким образом общее число заболевших в стране достигло 9 тыс. 786 человек.
Еще четыре человека скончались, общее число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 162.
В городе Тэгу зарегистрировано 60 новых случаев, в провинции Северный Кенсан - два. Сеул сообщил о 24 новых случаях.
Тем временем 180 человек за последние сутки были выписаны из больниц. Всего за время эпидемии от нового типа коронавируса вылечились 5 тыс. 408 человек.
Между тем из-за рубежа в страну было завезено 15 новых случаев, в результате чего общее число импортированных случаев заболевания в стране достигло 518.
Для борьбы с распространением вируса Южная Корея вводит обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа.
Учебный год начнется в стране 9 апреля в дистанционном режиме.
Новый учебный год здесь обычно начинается в начале марта, но страна уже трижды откладывала его из-за распространения COVID-19.
Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома. Правительство также настоятельно рекомендовало людям прекратить религиозные собрания, занятия спортом в закрытых помещениях и посещение развлекательных заведений.
О ситуации в мире:
По состоянию на 03:00 вторника в мире насчитывалось 766 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 36 832 человека, поправились более 186 тыс.
Во Франции за минувшие сутки умерли еще 418 человек, заразившихся коронавирусом, количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 3 тыс. 24
За сутки в Испании скончались 812 пациентов, заболевших коронавирусом.
Власти Кипра с целью воспрепятствовать распространению коронавируса ввели комендантский час.
В Великобритании за сутки зафиксировано 180 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом COVID-19
На всей территории Грузии с 31 марта объявляется всеобщий карантин и комендантский час для превенции распространения коронавируса.
В Италии в понедельник количество диагностированных случаев заражения COVID-19 составило 101 739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев.