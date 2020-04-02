Новая волна: В Китае зафиксировали более 1600 случаев заражения коронавирусом

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Китае зафиксировали вторую волну заражения.

В Китае продолжилась эпидемия коронавируса. За последние сутки китайские медики зафиксировали 1 600 новых случаев заражения.

Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"К сожалению, в Китае за сутки зафиксировали 1 600 новых случаев заражения. До сих пор Китаю удавалось сдержать болезнь, но сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысячи случаев за сутки. Из них 7 случаев закончились летально", – заявил Виктор Ляшко.

Ранее Китай сообщил, что им удалось остановить распространение коронавируса. В частности, в провинции Хубэй, откуда коронавирус COVID-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.