В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от COVID-19

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

С декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 740 случаев заболевания, из них 983 - ввезенный из-за границы.

За минувший понедельник было выявлено 30 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, девять из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 033 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.

