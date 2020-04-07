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В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от COVID-19

В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от COVID-19
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В материковом Китае впервые с января нет смертельных случаев из-за коронавируса.

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

С декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 740 случаев заболевания, из них 983 - ввезенный из-за границы.

За минувший понедельник было выявлено 30 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, девять из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 033 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 242 человека, состояние 211 больных оценивается как тяжелое.

Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19

В то же время, более 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 331 случаев заболевания: в Гонконге - 914 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 44, на Тайване - 373 (пять случаев смерти).

На состоявшемся накануне под председательством премьера Госсовета НР Ли Кэцяна заседании штаба по борьбе с коронавирусом было подчеркнута необходимость усиления контроля над въезжающими в Китай через сухопутные границы.

"В настоящее время за рубежом наблюдается вызывной характер распространения инфекции, нарастает риск проникновения инфицированных в страну через сухопутные границы. В последние дни прибывших в страну через сухопутные границы превышает число инфицированных прибывших авиационным транспортом", - отмечалось на заседании.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 180 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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