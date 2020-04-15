Первый случай в мире: мужчина в Таиланде заразился коронавирусом от покойника

Новости мира:Первый в мире случай заражения от покойника зафиксировали в Таиланде.

В Таиланде умер судебно-медицинский эксперт, который, вероятнее всего, заразился коронавирусом от покойника.

Об этом сообщает The Daily Mail.

"Как подозревают ученые, судебно-медицинский эксперт скончался в Таиланде после заражения коронавирусом от мертвого пациента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот случай в столице страны Бангкоке считается первым подобным фактом в мире.

Впрочем, исследователи не исключают, что медик, который постоянно контактировал с умершими, мог заразиться от живого носителя коронавируса.

Как сообщалось, ВОЗ призвала соблюдать осторожность при обращении с телами людей, которые умерли от Covid-19, поскольку до конца не изучено, как именно вирус может передаваться.