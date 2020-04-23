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МИД: Коронавируса в Туркменистане нет

МИД: Коронавируса в Туркменистане нет
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Власти утверждают, что в Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения.

В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, в ином случае Ашхабад сообщил бы о коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения, заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов.

"Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения" - приводит слова Мередова информационный портал Arzuw NEWS.

"Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - сказал Мередов.

Глава МИД Туркменистана на брифинге в Ашхабаде также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

"И я не зря сказал, что мы готовы предоставить возможность посетить карантинный центр. Никаких вопросов", - сказал Мередов.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

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МИД, Туркменистан, Covid-19, МИД Туркменистана.
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