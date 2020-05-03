Коронавирус в Центральной Азии: за сутки скончались пять человек

Новости мира:В Центральной Азии за сутки более 200 новых случаев COVID-19, пять человек скончались, общее число заражений достигло 6875.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 219 и достигло 6875. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 169 человек, общее число выздоровевших достигло 2830 человек, сообщили в воскресенье профильные ведомства Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана.

Общее число умерших с COVID-19 в центральноазиатском регионе составляет 47 человек, за сутки их число увеличилось на пять человек. Один пациент 1958 года с коронавирусом скончался в Карагандинской области Казахстана, два летальных случая произошли в Киргизстане и в Таджикистане.

По данным оперативного штаба при правительстве Казахстана на утро воскресенья, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 3877 (+116 за сутки). Больше всего инфицированных в Алматы (1278), Нур-Султане (686), Кызылординской области (214) и Шымкенте (206).

По данным на воскресенье, в Казахстане 995 человек выздоровели после коронавируса (+73 за сутки). В воскресенье утром стало известно о смерти пациента 1958 года рождения с коронавирусом в Карагандинской области, таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 26 человек.

Медики в Киргизстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 795, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в воскресенье.

"На 3 мая в республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего 795", - сказала Акматова.

По ее словам, в числе новых случаев COVID-19 заражение коронавирусом подтверждено у семи медицинских работников, из которых пять - в Бишкеке.

"Всего по стране 207 сотрудников медучреждений инфицированы коронавирусом, из них 139 излечились от инфекции. В стационарах находится 11 человек в тяжелом состоянии, четверо в реанимации. За сутки из стационара выписано 37 пациентов", - сообщила Акматова.

По состоянию на 3 мая в Киргизстане десять человек скончались от коронавируса, 564 излечились от инфекции.

Как сообщалось, в Киргизстане 2 мая скончались еще два пациента с COVID-19. "2 мая в Республиканской инфекционной больнице умерли два пациента от коронавируса", - сообщили в штабе

"У обеих диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания - сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность", - заявили накануне в республиканском штабе.

В Узбекистане медики за сутки выявили коронавирус у 33 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 2127. Выписаны из больниц после коронавируса 59 человек, общее число выздоровевших достигло 1271 человек, сообщил в воскресенье Минздрав республики.

В настоящее время на карантине по коронавирусу в Узбекистане находятся более 85 тыс. человек, зафиксировано девять летальных исходов (без изменений за сутки).

В связи с распространением COVID-19 в Казахстане, Киргизстане и Узбекистане приняты чрезвычайные меры для предотвращения новых заражений.

Накануне утром власти Таджикистана сообщили о 32 заражениях коронавирусом в стране. К вечеру субботы их число увеличилось до 76 человек. Таджикское телевидение сообщило, что к вечеру 2 мая "от последствий коронаврусной инфекции скончались два человека".

Очаги распространения коронавируса в Таджикистане выявлены в Душанбе, Согдийской области и в Районах республиканского подчинения.

В свою очередь председатель города Душанбе Рустам Эмомали поручил управлению здравоохранения столицы и другим структурам в кратчайшие сроки подготовить к эксплуатации дополнительно временные больницы на 3 тыс. койко-мест для лечения больных корнавирусной инфекцией, сообщило управление информации и внешних связей мэрии. Отмечается, что на территории города функционирует более 30 больниц на 5 тыс. 284 койко-мест, в которых работают 5 тыс. 390 врачей и сотрудников среднего медперсонала.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.