Пандемия: в Южной Корее выявили уже свыше 10,8 тыс случаев COVID-19

В Южной Корее за минувшие сутки зафиксировали 34 случая коронавируса — это самый высокий показатель суточного прироста за месяц.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В последний раз в Южной Корее фиксировали более высокий показатель прироста заболеваемости 9 апреля, тогда было зафиксировано 39 новых случаев.
Всего в стране зарегистрировано 10 874 случая заболевания COVID-19, в том числе 9 610 случаев выздоровления и 256 смертей.
Как сообщалось, в мире зарегистрировано 4 103 537 случая заражения коронавирусом, в том числе 280 470 летальных, выздоровело 1 443 197 людей.