Пандемия: в Южной Корее выявили уже свыше 10,8 тыс случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Южной Корее зафиксировали уже более 10 800 случаев заражения.

В Южной Корее за минувшие сутки зафиксировали 34 случая коронавируса — это самый высокий показатель суточного прироста за месяц.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В последний раз в Южной Корее фиксировали более высокий показатель прироста заболеваемости 9 апреля, тогда было зафиксировано 39 новых случаев.

Всего в стране зарегистрировано 10 874 случая заболевания COVID-19, в том числе 9 610 случаев выздоровления и 256 смертей.

Как сообщалось, в мире зарегистрировано 4 103 537 случая заражения коронавирусом, в том числе 280 470 летальных, выздоровело 1 443 197 людей.