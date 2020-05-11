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Впервые с начала апреля: в китайском Ухане выявили новых заболевших COVID-19

Впервые с начала апреля: в китайском Ухане выявили новых заболевших COVID-19
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Зафиксированы 5 случаев инфицирования коронавирусом.

В городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в Китае, впервые от времени послабления строгого карантина выявили новых больных COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что зафиксированы пять новых подтвержденных случаев заболевания в одном жилом комплексе. Одной из заболевших является жена 89-летнего пациента, о котором было объявлено днем ранее. Тот случай стал первым в городе с 3 апреля.

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Все последние подтвержденные случаи являются бессимптомными. То есть люди не имели клинических признаков заболевания, таких как лихорадка, однако они дали положительный результат на вирус и способны заражать других.

Как сообщалось, в провинции Хубэй впервые от начала пандемии коронавируса возобновили учебный процесс в школах.

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Китай, Ухань, Коронавирус.
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