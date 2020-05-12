Коронавируса в Центральной Азии: число заражений достигло 9 447

Новости мира:Число заражений COVID-19 в Центральной Азии достигло 9447, выздоровели 4771 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 240 и на утро вторника достигло 9 тыс. 447. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 261 человек, общее число выздоровевших достигло 4 тыс. 771 человек, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Число летальных исходов с COVID-19 увеличилось до 75 человек, по одному пациенту с коронавирусом скончались в Казахстане и в Таджикистане.

В Казахстане на утро вторника подтверждены 5 тыс. 240 случаев заражения коронавирусом, сообщил республиканский оперативный штаб. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 114 человек. Число выздоровевших после COVID-19 увеличилось на 133 и достигло 2074 человек. С начала распространения коронавируса в стране после заражения скончались 32 человека (+1 за сутки).

Наибольшее число заражений выявлено в Алматы (1596), Нур-Султане (1103), в Атырауской области (340). Меньше всего заражений в Костанайской области (68), Восточно-Казахстанской (51) и Северо-Казахстанской (36).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1037, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге во вторник.

"На лечении остается 316 пациентов, семь в тяжелом состоянии, четыре в реанимации. За сутки из стационара выписан 21 пациент", - добавил Усенбаев.

По его словам, с начала пандемии в стране 12 человек скончались (без изменений за сутки), 709 человек - излечились от инфекции.

Усенбаев также сообщил, что в числе инфицированных, выявленных за минувший день, оказались шесть медработников, все из Нарынской области. По его словам, всего в стране инфицирован 241 сотрудник медучреждений, из них выписались из стационаров с выздоровлением 186.

С 11 мая в Киргизии снят режим чрезвычайного положения по коронавирусу, отменен комендантский час, введенный в городах и регионах страны с очагами COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 56 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 509, сообщил во вторник Минздрав республики. Вместе с тем, за истекший день выписаны с выздоровлением после коронавируса 107 человек, общее число выздоровевших в Узбекистане достигло 1988 человек.

В настоящее время на карантине по COVID-19 в стране находятся более 41 тыс. человек, зафиксировано десять летальных исходов (без изменений за сутки).

Число подтвержденных больных COVID-19 в Таджикистане достигло 661 человек, сообщило в минувший понедельник вечером информационное агентство "Ховар" со ссылкой на Минздрав республики. По данным на 9 мая было подтверждено 612 заражений коронавирусом, таким образом, в стране 49 новых заражений коронавирусной инфекцией. От последствий COVID-19 в стране с начала пандемии скончались 21 человек (+1 за минувшие два дня), говорится в сообщении.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения COVID-19 в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.