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COVID-19: медики из Южной Кореи заявили, что люди с повторным диагнозом - не заразны

COVID-19: медики из Южной Кореи заявили, что люди с повторным диагнозом - не заразны
18:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Южной Корее медики утведждают, что люди с повторным диагнозом коронавируса не являются заразными.

Центр контроля заболеваний в Южной Кореи заявил, что пациенты, повторно заболевшие COVID-19 — не переносчиками болезни.

Об этом сообщает CNN.

"Пациенты, повторно получившие положительный результат теста на коронавирус после выздоровления — не заразны, заявили в понедельник представители здравоохранения Южной Кореи. Корейский центр контроля заболеваний (KCDC) заявил об этом после проведения лабораторного исследования 108 случаев и эпидемиологических исследований за 285 случаями, чтобы определить, следует пациентов с коронавируса отправлять на карантин в течение двух недель после выписки из больницы", — сообщили в СМИ.

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Указано, что медики проверили 790 человек, контактировавших с 285 повторно зараженными лицами, но не обнаружили в них инфекции.

"После этого решения должностные лица Министерства здравоохранения страны устранили инструкцию, рекомендующую выздоровевшим пациентам пройти еще две недели карантина после выписки из больниц и других учреждений здравоохранения", — указано в сообщении.

Напомним, Голубовская поставила под сомнение риск повторно заразиться COVID-19.

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Южная Корея, Медики, Коронавирус.
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