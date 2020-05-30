Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Декларация Зеленского: сколько президент получил за прошлый год
Декларация Зеленского: сколько президент получил за прошлый год
Еще 6 поездов: УЗ начала продавать билеты в западные области
Еще 6 поездов: УЗ начала продавать билеты в западные области
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Актер Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"
Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"

Коронавирус: Индия готовится к смягчению ограничений

Коронавирус: Индия готовится к смягчению ограничений
19:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Индия приступает с 8 июня к поэтапному выходу из режима изоляции.

Власти Индии начинают с 8 июня постепенно отменять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса, сообщает в субботу издание "Хиндустан таймс".

Ряд зон, где эпидемиологические показатели считаются неблагоприятными, останется в изоляции до 30 июня. Что касается остальных территорий, то на первой фазе отмены изоляции 8 июня разрешат возобновить деятельность для публики местам религиозного поклонения, отелям, ресторан, торговым центрам. В то же время Минздрав Индии в сотрудничестве с другими ведомствами будет добиваться соблюдения социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу школы, колледжи и образовательные учреждения. Предполагается, что власти различных индийских штатов для начала проведут консультации с родителями и другими заинтересованными сторонами, а затем примут решение об открытии учреждений - в июле 2020 года

Президент Ирана: Двери мечетей по всей стране будут открыты для общественности

Однако пока что под запретом останутся международные пассажирские авиаперевозки, кинотеатры, бассейны, парки развлечений, театры, бары, залы массовых собраний. На третьем этапе, после анализа ситуации, будет принято решение о датах возобновления социальных, политических, культурных и религиозных мероприятий с участием большого числа людей.

Режим изоляции в Индии был введен 25 марта, и продлевался до 31 мая.

Китай изменил версию происхождения коронавируса

Между тем, по данным статистического сайта Worldometer, в Индии выявлены 175 434 случая коронавируса. 4983 инфицированных скончались, 82 945 выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
05 Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи
Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи
Декларация Разумкова: чем владеет спикер Рады
Декларация Разумкова: чем владеет спикер Рады
Ушла из жизни звезда фильмов Фассбиндера
Ушла из жизни звезда фильмов Фассбиндера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь