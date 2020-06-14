В Китае зафиксировали самый высокий прирост больных COVID-19 за два месяца

В Китае и Южной Корее возросло количество случаев COVID-19.

В Китае сообщили о самом высоком ежедневном приросте новых случаев коронавируса за последние два месяца, в Южной Корее так же подскочила заболеваемость в связи с ослаблением карантинных ограничений.

Об этом сообщает АР.

"Китай сообщил о самом высоком ежедневном общем количестве новых случаев коронавируса за два месяца", - говорится в сообщении.

За субботу в Китае было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания. Это был самый высокий показатель с середины апреля.

Количество случаев заражения также возросло в Южной Корее, что свидетельствует о приближении второй волны коронавируса после того, как были сняты ограничения в сфере бизнеса и путешествий.

В других странах, включая Египет, Украину и Северную Македонию, также сообщили о своих самых высоких суточных приростах новых заражений начиная с пятницы.

Как сообщалось ранее, всего с начала пандемии в мире зафиксированы 7 872 684 случая COVID-19, умерли 432 475 человек, вылечились 4 042 466 человек.