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В Китае зафиксировали самый высокий прирост больных COVID-19 за два месяца

В Китае зафиксировали самый высокий прирост больных COVID-19 за два месяца
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ
В Китае и Южной Корее возросло количество случаев COVID-19.

В Китае сообщили о самом высоком ежедневном приросте новых случаев коронавируса за последние два месяца, в Южной Корее так же подскочила заболеваемость в связи с ослаблением карантинных ограничений.

Об этом сообщает АР.

"Китай сообщил о самом высоком ежедневном общем количестве новых случаев коронавируса за два месяца", - говорится в сообщении.

За субботу в Китае было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания. Это был самый высокий показатель с середины апреля.

Количество случаев заражения также возросло в Южной Корее, что свидетельствует о приближении второй волны коронавируса после того, как были сняты ограничения в сфере бизнеса и путешествий.

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В других странах, включая Египет, Украину и Северную Македонию, также сообщили о своих самых высоких суточных приростах новых заражений начиная с пятницы.

Как сообщалось ранее, всего с начала пандемии в мире зафиксированы 7 872 684 случая COVID-19, умерли 432 475 человек, вылечились 4 042 466 человек.

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Китай, Южная Корея, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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