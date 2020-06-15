Коронавирус возвращается: В китайском городе-миллионнике ввели военное положение

В Китае в городе Баодине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса.

В городе Баодин в китайской провинции Хубэй ввели военное положение из-за повторной вспышки коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление местных властей.

"Эпидемиологический центр решил ввести военное положение для прекращения распространения эпидемии (коронавируса - ред.) В Баодине", - говорится в заявлении.

Чиновники также призвали граждан повысить уровень бдительности до «высокого», ведь Баодин расположен в 145 км от Пекина.

Отмечается, что в Баодине проживает более 11 млн человек.

Ранее Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье сообщил о 49 новых подтвержденных активных случаях коронавирусной болезни.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 июня, в мире зафиксировано 7 995 877 случаев коронавируса, в частности 435 598 погибших и 4 128 318 выздоровевших.