Коронавирус возвращается: В китайском городе-миллионнике ввели военное положение

В городе Баодин в китайской провинции Хубэй ввели военное положение из-за повторной вспышки коронавируса (COVID-19).
Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление местных властей.
"Эпидемиологический центр решил ввести военное положение для прекращения распространения эпидемии (коронавируса - ред.) В Баодине", - говорится в заявлении.
Чиновники также призвали граждан повысить уровень бдительности до «высокого», ведь Баодин расположен в 145 км от Пекина.
Отмечается, что в Баодине проживает более 11 млн человек.
Ранее Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье сообщил о 49 новых подтвержденных активных случаях коронавирусной болезни.
Как сообщалось, по состоянию на утро 15 июня, в мире зафиксировано 7 995 877 случаев коронавируса, в частности 435 598 погибших и 4 128 318 выздоровевших.