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Понедельник, 15.06.2020
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Коронавирус возвращается: В китайском городе-миллионнике ввели военное положение

Коронавирус возвращается: В китайском городе-миллионнике ввели военное положение
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Укринформ
В Китае в городе Баодине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса.

В городе Баодин в китайской провинции Хубэй ввели военное положение из-за повторной вспышки коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление местных властей.

"Эпидемиологический центр решил ввести военное положение для прекращения распространения эпидемии (коронавируса - ред.) В Баодине", - говорится в заявлении.

Чиновники также призвали граждан повысить уровень бдительности до «высокого», ведь Баодин расположен в 145 км от Пекина.

В Пекине опасаются дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки на рынке

Отмечается, что в Баодине проживает более 11 млн человек.

Ранее Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье сообщил о 49 новых подтвержденных активных случаях коронавирусной болезни.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 июня, в мире зафиксировано 7 995 877 случаев коронавируса, в частности 435 598 погибших и 4 128 318 выздоровевших.

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Все по теме:

Китай, Хубэй, Баодин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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