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Положительный тест на COVID-19: спикер мажилиса Казахстана самоизолировался

Положительный тест на COVID-19: спикер мажилиса Казахстана самоизолировался
08:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19, сообщила в среду пресс-служба палаты.

"9 и 11 июня председатель мажилиса принимал министра здравоохранения Елжана Биртанова по вопросу возвращённого из сената проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". (...) В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер мажилиса 16 июня прошёл очередное тестирование.

К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции.

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В данное время председатель мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание мажилиса проведёт его заместитель", - отмечается в нем.

В пресс-службе отметили, что спикер строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом он перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус.

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Казахстан, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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