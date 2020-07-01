Таиланд опасается второй волны коронавируса: чрезвычайное положение продлили до конца июля

Власти Таиланда продлили до 31 июля действие чрезвычайного положения, введенного с целью противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает Bangkok Post.

"Правительство формально одобрило продление чрезвычайного положения в стране еще на один месяц - до 31 июля", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря правительства Нарумон Пиниосинват.

По ее словам, ситуация с коронавирусом остается серьезной во многих странах мира, именно поэтому правительственный штаб по преодолению COVID-19 предложил продлить режим чрезвычайного положения.

Пресс-секретарь добавила, что этот шаг также обусловлен необходимостью уменьшить риск второй волны коронавируса.

При этом она напомнила, что в среду страна переходит к пятой фазе ослабления карантинных мер.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня в мире подтверждено более 10 млн 412 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 508,2 тыс. человек, выздоровели – 5,67 млн.