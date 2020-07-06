В Китае уверяют, что не скрывали информацию о COVID-19

Правительство Китая не скрывало информации о коронавирусе (COVID-19), а наоборот в короткий промежуток времени принимало жесткие меры, чтобы прекратить его распространение в стране. Об этом говорится в документе Посольства КНР в Украине.

"Правительство Китая приняло самые всеобъемлющие, жесткие и тщательные меры в кратчайшие сроки (чтобы прекратить распространение COVID-19 в кране - ред.)", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что благодаря именно таким шагам китайские власти смогли в значительной степени удержать заболевания в Ухане, разбив цепь по распространению коронавируса.

Как отметили в дипмиссии 9 мая ученые из Йельского и Цзинанского университетов в совместном исследовании пришли к выводу, что решительные шаги китайских властей, включая "закрытие" городов, значительно снизили уровень распространения коронавируса.

Ограничительные меры также могли помочь сделать невозможным дополнительное количество случаев заболевания коронавирусом в 1,4 миллиона человек, из которых бы 56 тысяч умерли поза провинцией Хубэй уже по состоянию на 29 февраля.

Ранее Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что правительство Китая скрывало от мировой общественности крайне важную информацию о тяжести вспышки коронавируса в своей стране.