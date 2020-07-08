Потерял управление и съехал с моста: в Китае автобус со студентами упал в озеро (Видео)

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля в городе Аньшунь. Предположительно автобус потерял управление, после чего выехал на встречную полосу и съехал в озеро.
Среди пассажиров автобуса были студенты, сдавшие вступительные экзамены в колледж Гоакао. Один из студентов умер, еще четверо были госпитализированы.
При этом правоохранители продолжают устанавливать точное количество пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП. К спасательной операции были привлечены около 100 спасателей, среди которых 17 дайверов.
Как сообщалось, ранее в Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, двое десятков пострадали.