Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
Компания SkyUp отменила основную часть рейсов
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)

COVID-19 в Китае: зафиксировано 16 новых случаев

COVID-19 в Китае: зафиксировано 16 новых случаев
09:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Китай за минувшие сутки выявил 16 новых случаев коронавирусной инфекции и 42 бессимптомных носителя, из больниц выписали 17 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики.

Уточняется, что из 16 случаев — 13 локальные — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные три — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 660 случаев коронавирусной инфекции, 78 775 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 2 007, выздоровели 1 923 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 42 таких случая, из них 12 — ввозные, остальные 30 — локальные, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось.

Коронавирус продолжает убивать: число жертв превысило 600 тысяч человек

Под наблюдением остаются 147 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1777 случаев заражения (12 человек скончались, 1274 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 454 человека (семь скончались, 440 вылечились).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
04 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
05 Все из-за российских туристов: Турция может попасть в список стран "красной зоны"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь