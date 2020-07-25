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В Армении продолжают фиксировать новые случаи COVID-19

В Армении продолжают фиксировать новые случаи COVID-19
10:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
За сутки в Армении подтвердили 383 новых случая COVID-19, 10 пациентов скончались.

Власти Армении подтвердили 383 новых случаев коронавирусного заболевания за прошедшие сутки. Всего в стране уже  36996 случаев COVID-19.

Об этом сообщается в едином информационном центре республики.

Медики отмечают, что за сутки умерли 10 пациентов с диагнозом "коронавирус". Общее количество смертей от коронавируса составляет 920 граждан.  Среди них 700 смертей выделили как "непосредственно от COVID-19".

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"Еще 220 зараженных скончались по иным причинам", - отметили врачи.

Выздоровели после коронавируса 26 тыс. 243 человек (+509 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 850 тестов на COVID-19.

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Напомним, количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире перевалило за 15,6 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.

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Все по теме:

Армения, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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