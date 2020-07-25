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Коронавирус в Кыргызстане: за сутки зафиксировано 877 случаев

Коронавирус в Кыргызстане: за сутки зафиксировано 877 случаев
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Власти Кыргызстана подтвердили 877 заражений COVID-19 за сутки, скончались 38 человек.

Медики в Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировали 877 новых заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев в стране превысило 32 тыс..

Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.

"На 25 июля по республике зарегистрировано 877 новых случаев СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 32 тыс. 124", - сказала Акматова.

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По ее словам, за сутки зафиксировано 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса в Киргизии, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 249 человек.

По ее словам, за минувший день из стационаров выписаны 1 тыс. 165 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 19 тыс. 203 человек.

16 июля вице-премьер Кыргызстана Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

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11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

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Все по теме:

Коронавирус, Кыргыстан, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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