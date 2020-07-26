В Японии - свыше 30 тысяч случаев COVID-19

В Японии продолжает распространяться коронавирус. По состоянию на сегодня количество случаев COVID-19 в стране превысило 30 тысяч.

С начала всемирной пандемии уханьского коронавируса число зафиксированных случаев в Японии составило 30 494 человек. Среди них - заболевшие на круизном лайнере Diamond Princess.

Об этом пишет Синьхуа.

"Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии перевалило за 30 тысяч. Об этом свидетельствуют последние данные Минздрава и местных органов власти, которые также учитывают случаи заражения на борту круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине в японской Йокогаме близ Токио", - сообщает издание.

Как отмечается, к вечеру вчерашнего дня, число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составило 30 494, включая 712 на борту Diamond Princess.

За все время эпидемии не смогли побороть опасную болезнь 1009 человек, в том числе 13 жертв с лайнера.

Несмотря на рост числа новых случаев заражения COVID-19, премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне заявил, что в настоящее время ситуация не требует повторного введения чрезвычайного положения, замечает Синьхуа.

Напомним, в связи с распространением коронавируса, в мире зафиксировали 16 млн 189 тыс случаев заражения заболеванием.