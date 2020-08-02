В Южной Корее арестован глава церкви, связанной со вспышками коронавируса

В Южной Корее арестовали лидера церкви Shincheonji, обвиняемого в препятствовании борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает SCMP.

Ли Ман Хи, который является главой религиозной группы, в феврале ставшей центром вспышки Covid-19, был задержан в субботу утром по подозрению в "препятствовании усилиям правительства сдерживать распространение вируса"

Его обвиняют в том, что он дал приказ церковным чиновникам приказ о сокрытии личных данных последователей, тем самым помешав здравоохранительным органам страны вовремя отслеживать контакты среди инфицированных.

Помимо того, Ли обвиняется растрате 5,6 млрд вонов (4,69 млн долл) из церковных фондов. Также он подстрекал последователей уничтожать доказательства его вины.

Несмотря на то, что Ли уже 88 лет, его признали достаточно здоровым, чтобы присутствовать на суде и находиться под стражей в изоляторе.

Арест главы организации состоялся после того, как еще троих высокопоставленных церковных деятелей взяли под стражу за нарушение антикоронавирусного законодательства и препятствовании работе правоохранителей. В частности, они обвиняются в фальсификации документов, благодаря которым можно было бы отследить количество последователей и мест проведений служений в феврале этого года.

Среди прихожан церкви Shincheonji зафиксировано около 5200 инфицированных, а это почти 36% от общего количества случаев COVID-19 в стране.

Всего в Южной Корее обнаружили свыше 14 300 случаев инфицирования и не менее 301 смертельного исхода.