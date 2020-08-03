Вакцина от коронавируса: В Южной Корее собрали плазму с антителами для разработки

В Южной Корее для производства лекарства от COVID-19 уже используют плазму крови 4 000 человек, которые уже переболели COVID-19. Об этом сообщили в Международной миротворческой организации (HWPL).

За последние две недели донорами антител стали полтысячи граждан.

В качестве благодарности за лечение от COVID-19, 4 000 членов Синчонджи решили сдать кровь бесплатно.

Согласно текущей транзакции в США, общая стоимость крови составит около 83 млрд долл.

"Нам было трудно ускорить разработку лекарств от коронавируса в ситуации, когда только 200 выздоровевших пациентов выразили желание сдать кровь. Массовое пожертвования от выздоровевших пациентов церкви Синчонджи решит проблему нехватки крови для исследований", - сообщил представитель Green Cross Pharma, биофармацевтической компании в Южной Корее.

Отметим, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатываются антитела IgG.

Их наличие или отсутствие можно проверить с помощью ИФА-тестов, которые доступны сегодня и в Украине. Более того, наша страна стала пятой в мире, ученые которой разработали собственные ИФА-системы, которые считаются сегодня одними из самых точных.

Ранее, Глава Министерства внутренних дел Индии 55-летний Амит Шах сообщил об инфицировании коронавирусом.