Треть страны болеет на COVID-19: ученые подсчитали вероятное число инфицированных в Афганистане

В Минздраве Афганистана подозревают, что реальное число инфицированных коронавирусом в стране значительно превышает официальные данные и может достигать десяти миллионов человек. А это почти треть всего населения страны, пишет Newsweek.

На сегодняшний день по числу обнаруженных случаев коронавируса "лидируют" США. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, там зафиксировано более чем 4,7 миллионов случаев. То есть, согласно предположению властей Афганистана, в их стране этот показатель выше в два раза.

Подсчет вероятного числа заражений основывался на исследовании состояния общественного здоровья. В его рамках тестирования на антитела провели у 9,5 тысяч человек.

Глава Минздрава страны заявил, что полученные результаты свидетельствуют о том, что треть населения страны в настоящий момент инфицирована коронавирусом.

Во время тестов на антитела врачи ищут в образцах крови белки, которые могли бы возникнуть как реакция на COVID-19. Тестирование может быть полезным для оценки масштабов эпидемии в определенных регионах, особенно если учесть, что часть людей могут болеть без симптомов.

Оценка реального числа больных в Афганистане - довольно затруднительная задача. Страна постоянно сталкивается с нехваткой средств диагностики.

Данные Университета Джона Хопкинса показывают, что в Афганистане было подтверждено 36,8 тысяч случаев заражения. При этом в стране подтвердили 1,3 тысячи смертей, вызванных коронавирусом. Новое исследование показывает значительно большие цифры.

"Вторая волна заражения началась в разных уголках мира. И мы не будем исключением. Мы используем выводы этого исследования, чтобы лучше подготовиться к потенциальной второй волне", - сказал Османи.

Министерство здравоохранения Афганистана уже продвигает новое исследование, которое бы более точно определило уровень смертности от COVID-19 в стране.