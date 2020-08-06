Треть страны болеет на COVID-19: ученые подсчитали вероятное число инфицированных в Афганистане

На сегодняшний день по числу обнаруженных случаев коронавируса "лидируют" США. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, там зафиксировано более чем 4,7 миллионов случаев. То есть, согласно предположению властей Афганистана, в их стране этот показатель выше в два раза.
Подсчет вероятного числа заражений основывался на исследовании состояния общественного здоровья. В его рамках тестирования на антитела провели у 9,5 тысяч человек.
Глава Минздрава страны заявил, что полученные результаты свидетельствуют о том, что треть населения страны в настоящий момент инфицирована коронавирусом.
Во время тестов на антитела врачи ищут в образцах крови белки, которые могли бы возникнуть как реакция на COVID-19. Тестирование может быть полезным для оценки масштабов эпидемии в определенных регионах, особенно если учесть, что часть людей могут болеть без симптомов.
Оценка реального числа больных в Афганистане - довольно затруднительная задача. Страна постоянно сталкивается с нехваткой средств диагностики.
Данные Университета Джона Хопкинса показывают, что в Афганистане было подтверждено 36,8 тысяч случаев заражения. При этом в стране подтвердили 1,3 тысячи смертей, вызванных коронавирусом. Новое исследование показывает значительно большие цифры.
"Вторая волна заражения началась в разных уголках мира. И мы не будем исключением. Мы используем выводы этого исследования, чтобы лучше подготовиться к потенциальной второй волне", - сказал Османи.
Министерство здравоохранения Афганистана уже продвигает новое исследование, которое бы более точно определило уровень смертности от COVID-19 в стране.