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Панд больше не будет: Китай будет дарить вакцину от коронавируса

Панд больше не будет: Китай будет дарить вакцину от коронавируса
17:51 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
КНР больше не будет дарить дружественным странам панд. Из заменят вакцины от коронавируса. Об этом сообщают в Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предполагается, что так Пекин хочет укрепить свое геополитическое положение в гонке за первенство.

Вакцина поможет Китаю улучшить отношения с другими странами и заполучить их поддержку в противостоянии силам США в Южно-Китайском море.

Из шести разрабатываемых в мире препаратов на Китай приходится три — все они проходят финальные испытания.

Напомним, в ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди зараженных во всем мире, что вызывает беспокойство.

Антитела, готовые бороться с COVID-19, в течение долгого времени сохраняются даже у тех пациентов, у которых заражение прошло в мягкой форме.

Ранее сообщалось, что со штаммом нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо заразнее за SARS CoV 2, сталкивается Юго-Восточная Азия, хотя пока подтверждений этого предположения нет.

Также сообщалось, что в Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.

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Все по теме:

Китай, Вакцина, Панда, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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