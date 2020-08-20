СМИ: руководство Уханя неделями скрывало от Пекина данные о начале эпидемии коронавируса

Власти провинции Хубэй и города Ухань, которые стали эпицентром распространения коронавируса, несколько недель утаивали от руководства Китая вспышку болезни.

Спецслужбы США полагают, что после вспышки заболевания в конце 2019 года местные власти неделями держали в неведении Пекин относительно истинного характера происходящего. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на неназванных представителей властей, которые смогли ознакомиться с новым докладом разведки США, предназначенного для внутреннего пользования.

По данным спецслужб, местные власти Китая часто скрывают информацию от центрального правительства из-за страха быть наказанными.

Доклад, по данным издания, появился еще в июне. В нем содержались как засекреченные, так и несекретные разделы.

Согласно докладу, Пекин пытался добиться точных сведений от местных властей в Китае по поводу коронавируса, но разведка США все равно полагает, что Коммунистическая партия Китая скрывала важную информацию о заболевании от остального мира, в результате чего пандемия охватила весь мир.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

Как сообщалось, в мире на коронавирусную инфекцию уже заболело 22,5 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, странах Латинской Америки. Украина в мировом антирейтинге находится на 31 месте.