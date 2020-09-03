Вакцина от COVID-19: Китай отказался отправлять в Канаду образцы

Власти Китая отказались выдавать экспортное разрешение на вывоз в Канаду экспериментальной вакцины от коронавируса, несмотря на предварительные договоренности. Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что в мае Национальный исследовательский совет Канады и китайская биофармакологическая компания "CanSino Biologics" договорились о том, что один из этапов клинического испытания вакцины пройдет в Канаде летом, однако этого до сих пор не произошло.

В Национальном исследовательском совете заявили, что потенциальная вакцина не получила разрешения китайской таможни на экспорт в Канаду.

Причины такого решения китайских властей неизвестны, однако вакцина уже прошла первые этапы клинического испытания в Китае.

"Сейчас CanSino уже готовы перейти к третьему этапу испытаний. Поэтому это исследование, которое должно было предоставить нам дополнительную информацию, уже не является актуальным", - отметил Скотт Галперин, руководитель Канадского центра вакцинологии.

Как сообщалось, отношения между Канадой и Китаем существенно ухудшились после того, как в конце 2018 года в аэропорту Ванкувера задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу.

Вскоре после этого Китай задержал двух канадцев, обвинив их в преступлениях против национальной безопасности. Кроме этого Пекин наложил запрет на импорт нескольких важных для экономики Канады товаров, правда со временем отменив ряд ограничений.

Ранее сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Молдове выявлено 632 новых случая заражения COVID-19, еще 12 человек скончались.

Как сообщалось, что Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.