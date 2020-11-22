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Китай нашел коронавирус в замороженном мясе из России

Китай нашел коронавирус в замороженном мясе из России
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В китайском городе Дунгуань на упаковках с замороженными куриными ножками, импортированными в Китай из России, зафиксировали COVID-19.

Об этом сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний города.

После выявления заболевания, власти города приостановили работу компаний, поставляющих и принимающих товар, провели дезинфекцию складских помещений и протестировали сотрудников, контактировавших с пищей. Никто не заразился.

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Отмечается, что инфекция была обнаружена на внешних упаковках куриных ножек из России и куриных крылышках из Аргентины.

Напомним, что в августе в Китае уже фиксировали коронавирусную инфекцию в куриных крылышках, которые импортировали из Бразилии.

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Все по теме:

Китай, Россия, Мясо, Курица, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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