Китай нашел коронавирус в замороженном мясе из России

В китайском городе Дунгуань на упаковках с замороженными куриными ножками, импортированными в Китай из России, зафиксировали COVID-19.

Об этом сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний города.

После выявления заболевания, власти города приостановили работу компаний, поставляющих и принимающих товар, провели дезинфекцию складских помещений и протестировали сотрудников, контактировавших с пищей. Никто не заразился.

Отмечается, что инфекция была обнаружена на внешних упаковках куриных ножек из России и куриных крылышках из Аргентины.

Напомним, что в августе в Китае уже фиксировали коронавирусную инфекцию в куриных крылышках, которые импортировали из Бразилии.