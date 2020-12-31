"Мы искали, но не нашли": Китай уличили в сокрытии ключевых данных о коронавирусе

На юге Китая находится шахта, в которой жили летучие мыши, и самый близкий родственник COVID-19. Этот район представляет большой научный интерес, поскольку он может содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса. Однако для ученых и журналистов он превратился в черную дыру без информации из-за политической секретности.

Об этом сообщили "Associated Press".

Группа исследователей летучих мышей, посетившая недавно сам район, смогла взять образцы, но их конфисковали и приказали не разговаривать с прессой.

Таким образом расследование AP показало, что китайское правительство строго контролирует все исследования происхождения коронавируса, ограничивая некоторые из них, одновременно активно продвигая второстепенные теории о том, что это могло произойти из-за пределов Китая.

Согласно заявленным данным, правительство раздает гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса на юге Китая и связанным с вооруженными силами. Также оно следит за их выводами и требует, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой правительством Китая, по прямому приказу президента Си Цзиньпина.

Власти серьезно ограничивают информацию и препятствуют сотрудничеству с международными учеными.

Расследование AP было основано на десятках интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на публичных сообщениях, утечках электронных писем, внутренних данных и документах из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Это показало уровень государственной тайны и контроля сверху вниз, который был очевиден на протяжении всей пандемии.

Стоит напомнить, что днями ренее, 29 декабря, в Китае суд вынес приговор журналистке Жань Жан, которая сообщала о вспышке коронавируса в Ухане в феврале 2020 года.