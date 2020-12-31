Не Sinovac: Китай одобрил первую отечественную вакцину от коронавируса

Власти Китая выдали разрешение на продажу своей первой вакцины от COVID-19.

Как сообщает Xinhua, средство разработано Пекинским институтом биологических продуктов Китайской национальной группы биотеков (CNBG), входящей в состав Sinopharm.

По результатам третьей фазы клинических испытаний была получена эффективность на уровне 79,34%, что достаточно для того, чтобы соответствовать стандартам ВОЗ.

По словам заместителя главы Национальной комиссии здравоохранения, вакцина будет доступна всем жителям Китая бесплатно.

Китай одобрил использование этой вакцины для экстренного использования еще в июне, а до конца ноября было распределено 1,5 миллиона доз.

Как сообщалось ранее, китайские и украинские власти договорились о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Речь идет о другой китайской разработке - вакцине Sinovac, которая еще не прошла регистрацию.

Позже Владимир Зеленский объяснил, почему Украина заказала именно Sinovac.