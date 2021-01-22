Как выглядит рынок в Ухане через год после обнаружения COVID-19 (фото)

Журналисты показали, как выглядит рынок в Ухане, который 23 января был отправлен на изоляцию и был буквально полностью отрезан от Китая до июня.

Об этом сообщает ВВС.

Именно в этот день, 23 января, за два дня до празднования китайского Нового года в стране, улицы Уханя замолчали. Около 11 миллионов человек отправили в строгий карантин, а маски для лица и социальная дистанция стали обязательными. С конца января до июня город был фактически изолирован от остальной части страны.

Напомним, первые случаи заболевания в Ухане произошли в период с 12 по 29 декабря 2019 года. О случаях заболевания не сообщалось в ВОЗ до 31 декабря. К тому времени, когда Ухань был изолирован (23 января 2020 года), вирус уже распространился на Японию, Южную Корею, Таиланд и США.

Как сообщал "Телеграф", ранее Китай уличили в сокрытии ключевых данных о коронавирусе