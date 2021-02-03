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Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Эксперты ВОЗ приблизились к разгадке тайны происхождения коронавируса

Эксперты ВОЗ приблизились к разгадке тайны происхождения коронавируса
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф

Во всемирной организации здравоохранения предполагают, что коронавирус COVID-19, который был впервые выявлен на рынке в китайском Ухане, мог появиться в результате утечки из лаборатории.

Об этом сообщает Sky News.

Ученые заявляют, что они получают данные, "которых никто не видел раньше", и "действительно куда-то добираются".

"Мы видим новую информацию, и это хорошо, это очень ценный материал, который помогает нам найти правильное направление для этого вируса", - отметил  доктор Питер Дашак, который вместе с коллегами посещает места, где впервые был выявлен коронавирус, в частности рынок в Ухане.

Там они общаются с продавцами рынка, менеджерами и поставщиками.

"Они делятся с нами данными, которые мы не видели раньше - которых никто не видел раньше. Они открыто обсуждают с нами все возможные пути", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как выглядит рынок в Ухане после года с того момента, как город был отправлен на изоляцию из-за коронавируса.

Также ученые впервые побывали в больнице Уханя, где лечили первых пациентов с Covid-19

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Китай, Коронавирус, Лаборатории, Происхождение, Covid-19.
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