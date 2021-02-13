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Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В ВОЗ указали на попытки Китая утаить правду о первых случаях COVID-19

В ВОЗ указали на попытки Китая утаить правду о первых случаях COVID-19
16:21 Сегодня Телеграф

Власти Китайской Народной Республики не шли на полное сотрудничество с экспертами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшими в Ухане. Пекин не предоставил достаточно данных о ранних вариантах заражения коронавируса SARS-CoV-2.

"Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что обработать все случаи, как нужно для стандартного эпидемиологического исследования", - отметил микробиолог из экспертной группы ВОЗ Доминик Дауэр. сообщает The Wall Street Journal.

По словам экспертов команды ВОЗ, китайская сторона предоставила собственные исследования. Также  они уверяли, что не было зафиксировано случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали вспышке коронавируса в Ухане. Данные, лежащие в основе этих исследований, не были предоставлены ВОЗ. Таким образом, эксперты не смогли проанализировать, время и темпы распространения вируса в Китае.

Напомним, международные эксперты, исследующие происхождение Covid-19, почти отвергли теорию о том, что вирус поступил из лаборатории в Китае.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Китай, ВОЗ, Covid-19, Коронавиурс.
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