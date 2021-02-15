ВОЗ обвинил Китай в сокрытии начала эпидемии коронавируса в Ухане: что заявляют в организации

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что масштаб пандемии коронавируса в китайском Ухане был большим, чем сообщалось ранее.

Об этом сообщили CNN.

Так, руководитель расследовательского направлении миссии Питер Бен Эмбарек сообщил, что ВОЗ обнаружила, что в декабре 2019 года в Ухане могли быть тысячи заболевших вместо 174, о которых говорилось в официальных отчетах.

По словам Эмбарек, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в Ухане, которые существовали в декабре 2019-го.

В то же время, со слов ряда эпидемиологов исследование ВОЗ говорит о том, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

Стоит напомнить, что ранее власти Китайской Народной Республики не шли на полное сотрудничество с экспертами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшими в Ухане. Пекин не предоставил достаточно данных о ранних вариантах заражения коронавируса SARS-CoV-2.

В то же время известно, что китайское правительство строго контролирует все исследования происхождения коронавируса, ограничивая некоторые из них, одновременно активно продвигая второстепенные теории о том, что это могло произойти из-за пределов Китая.