Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс
Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс
Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
Супруг Ольги Сумской, дуэт и звезда "Х-фактора": кто пришел на четвертое слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)
Супруг Ольги Сумской, дуэт и звезда "Х-фактора": кто пришел на четвертое слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

ВОЗ обвинил Китай в сокрытии начала эпидемии коронавируса в Ухане: что заявляют в организации

ВОЗ обвинил Китай в сокрытии начала эпидемии коронавируса в Ухане: что заявляют в организации
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что масштаб пандемии коронавируса в китайском Ухане был большим, чем сообщалось ранее.

Об этом сообщили CNN.

Так, руководитель расследовательского направлении миссии Питер Бен Эмбарек сообщил, что ВОЗ обнаружила, что в декабре 2019 года в Ухане могли быть тысячи заболевших вместо 174, о которых говорилось в официальных отчетах.

По словам Эмбарек, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в Ухане, которые существовали в декабре 2019-го. 

В то же время, со слов ряда эпидемиологов исследование ВОЗ говорит о том, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

Стоит напомнить, что ранее власти Китайской Народной Республики не шли на полное сотрудничество с экспертами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшими в Ухане. Пекин не предоставил достаточно данных о ранних вариантах заражения коронавируса SARS-CoV-2.

В то же время известно, что китайское правительство строго контролирует все исследования происхождения коронавируса, ограничивая некоторые из них, одновременно активно продвигая второстепенные теории о том, что это могло произойти из-за пределов Китая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

Все по теме:

Китай, ВОЗ, Covid-19, кита.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
02 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
03 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
04 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
05 "Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
&quot;Ну пару бокалов выпил&quot;: Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из &quot;Колоса&quot;
"Ну пару бокалов выпил": Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из "Колоса"
В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов &quot;России 1&quot; (видео)
В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов "России 1" (видео)
Сретение Господне 2021: народные приметы и запреты 15 февраля
Сретение Господне 2021: народные приметы и запреты 15 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь