Мошенники продавали минералку под видом вакцины от COVID-19 и заработали миллионы

В Китае арестовали лидера аферистов, которые продавал солевой раствор и минералку под видом вакцин от COVID-19.

Как пишет BBC, мужчина, которого зовут Конг, подделал упаковки настоящих вакцин и смог продать более 58 тысяч флаконов своей смеси.

Получившийся продукт был продан за границей, однако следователи пока не знают, куда отправился товар. Достоверно установлено, что партия из 600 "вакцин" попала в Гонконг перед тем, как отправилась за границу.

Всего Конг и его банда заработали на этом около 18 миллионов юаней (77,6 миллионов гривен).

Инцидент произошел на фоне обещания властей Пекина побороть распространение поддельных вакцин. В ходе более 20 рейдов, было задержано около 70 человек.

Конг и его подельники продавали минералку и физраствор под видом вакцин с августа 2020 года.

Как сообщалось ранее, в Индии мошенники продали врачу "волшебную лампу Аладина" за 40 тысяч долларов.