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Мошенники продавали минералку под видом вакцины от COVID-19 и заработали миллионы

Мошенники продавали минералку под видом вакцины от COVID-19 и заработали миллионы
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Китае арестовали лидера аферистов, которые продавал солевой раствор и минералку под видом вакцин от COVID-19. 

Как пишет BBC, мужчина, которого зовут Конг, подделал упаковки настоящих вакцин и смог продать более 58 тысяч флаконов своей смеси. 

Получившийся продукт был продан за границей, однако следователи пока не знают, куда отправился товар. Достоверно установлено, что партия из 600 "вакцин" попала в Гонконг перед тем, как отправилась за границу. 

Всего Конг и его банда заработали на этом около 18 миллионов юаней (77,6 миллионов гривен). 

Инцидент произошел на фоне обещания властей Пекина побороть распространение поддельных вакцин. В ходе более 20 рейдов, было задержано около 70 человек. 

Конг и его подельники продавали минералку и физраствор под видом вакцин с августа 2020 года. 

Как сообщалось ранее, в Индии мошенники продали врачу "волшебную лампу Аладина" за 40 тысяч долларов. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Китай, Мошенники, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.
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