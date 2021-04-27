"Коронавирусный апокалипсис" в Индии: путешественник обратил внимание на момент со смертностью

Ситуация с коронавирусом в Индии не настолько критична, как об этом принято говорить. 17 миллионов индусов, заболевших COVID, необходимо пропорционально распределить на общее население страны.

Об этом на своей странице в facebook пишет блогер и путешественник Евгений Ихельзон. Он считает, что если оценить смертность от коронавируса в пересчёте на миллион, окажется, что в Индии этот показатель более чем в четыре раза ниже, чем в ФРГ. А если сравнивать с венграми, которые сейчас в лидерах по смертности в мире, то индийские показатели будут в 17 раз ниже.

Ихельзон обратил внимание, что количество заболевших в Индии в пересчете на миллион человек примерно соответствует показателям в Польше и Украине.

"Заметьте, никто волосы на себе не рвет. Население Индии 1,3 млрд человек", - добавил блогер.

По его словам, смертность в Индии действительно большая, если брать абсолютные цифры. При этом в Бразилии и США число заболевших также огромно, хотя население в этих страны в разы меньше.

Что до погребальных костров, на которых сжигают умерших от коронавируса, то для Индии это обычная практика погребения мертвых.

Под конец Ихельзон напомнил, что Индия крупнейший производитель медикаментов и вакцин в мире, а медицина в больших городах (где и находится большинство инфицированных) в среднем лучше чем в Украине.

Напомним, в Индии более трех миллионов людей искупались в реке Ганг в честь фестиваля Кумбха Мела. Это увеличило статистику COVID еще на 200 000 человек.