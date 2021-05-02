Дочь пытается вдохнуть в мать жизнь: трогательное видео из охваченной COVID Индии стало вирусным

Индия вышла на новый "рекорд" смертности от коронавируса. За последние сутки там было зафиксировано 392 488 новых случаев COVID-19 и 3 689 смертей.

Резкий всплеск заболеваемости наблюдается в стране после массовых религиозных празднований и политических акций.

Рост числа новых инфицированных привел к тому, что в больницах наблюдается катастрофическая ситуация с нехваткой койкомест и кислорода.

Показательное видео было заснято в больнице города Бахрейх, что в штате Уттар-Прадеш. Его обнародовало местное издание News 18.

На кадрах видно, как дочь тяжелобольной женщины пытается спасти ее, вдыхая кислород через рот. Видео сразу же стало вирусным в сети.

Всего с начала пандемии в Индии зафиксировано более 19,6 миллионов случаев болезни, более 216 тысяч людей умерло.

Как сообщалось ранее, власти столицы Индии Дели испытывают проблемы с сжиганием тел погибших от болезни.