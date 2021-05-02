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В Компартии Китая потроллили страдающую от вспышки коронавируса Индию, но нарвались на волну критики

В Компартии Китая потроллили страдающую от вспышки коронавируса Индию, но нарвались на волну критики
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В китайской соцсети Weibo в связанном с Коммунистической партией страны профиле появилось спорное сравнение КНР и Индии. 

Об этом пишет BBC.

На коллаже изображен запуск китайской ракеты и процесс кремации погибших от коронавируса в Индии.

"Зажечь огонь в Китае и зажечь огонь в Индии", - говорилось в подписи к картинке, размещенном в профиле Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии, которая является одним из правоохранительных органов страны. 

Впрочем, пользователи соцсети раскритиковали подобное сравнение, призвав проявить сочувствие к Индии, а сам пост был назван "неуместным". 

После этого сообщение было удалено. 

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Напряжение в отношениях между Дели и Пекином обострилось после столкновения на спорной территории в Гималаях в начале мая 2020 года. Тогда в массовой драке пограничников с индийской стороны погибло 20 солдат, Китай своих потерь не признает, однако по данным индийских СМИ там погибло около 40 бойцов НОАК. 

В настоящее время Индия переживает тяжелые дни из-за роста числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировали почти 400 тысяч новых случаев COVID-19, кроме того лишь за сутки 3689 человек скончались. Этот показатель является рекордным за весь период пандемии. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Индия, Китай, Коронавирус, Covid-19.
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