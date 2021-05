Тела жертв коронавируса сбрасывали в реку: власти Индии сделали признание

Власти Индии признали, что в стране происходили случаи, когда тела жертв коронавирусной инфекции сбрасывались в реку Ганг, которая у индуистов считается священной.

Как сообщает Reuters, накануне тела, плывущие по реке или выброшенные течением на берег, были засняты очевидцами в штате Уттар-Прадеш. Однако до сих пор ни власти штата, ни власти страны этого факта не признавали.

"У администрации есть информация о том, что тела тех, кто умер от Covid-19 или любой другой болезни, выбрасывают в реки вместо того, чтобы утилизировать в соответствии с надлежащими ритуалами", - сказано в письме высокопоставленного госчиновника Маноджа Кумара Сингха к главам районных администраций.

Он подтвердил, что тела были извлечены из рек "во многих местах".

More bodies in northern India wash up on the banks of the Ganges River as the country grapples with a soaring Covid-19 death rate pic.twitter.com/pxMEqiBPIF

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 15, 2021