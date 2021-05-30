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У больных коронавирусом впервые нашли "желтый грибок", уже есть первая жертва

У больных коронавирусом впервые нашли "желтый грибок", уже есть первая жертва
12:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter

28 мая в индии умер 59-летний пациент, у которого ранее диагностировали черную, белую и желтую грибковые инфекции.

Об этом 29 мая сообщил специалист (ЛОР) в больнице Харш в районе Радж Нагар доктор Б.П. Тьяги.

По его словам пациент Кунвар Сингх скончался из-за токсемии (заражения крови).

Также врач добавил, что во время эндоскопии у пациента был найден желтый грибок, также белый и черный.

Тьяги отметил, что в его больнице также лечат другого 59-летнего мужчину из Мураднагара, у которого также нашли желтый грибок.

"Грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле его мозга. Половина его челюсти удалена", — рассказал врач. 

Со слов медика у второго пациента также наблюдается токсемия, но уровень инфекции меньше, чем был у умершего Кунвара, сказал врач, добавив, что пациент принимает противогрибковые препараты. 

По информации администрации района, в Газиабаде выявили 65 случаев грибка у пациентов, и пока только один из них умер от него. 

Окружной магистрат Аджай Шанкар Панди отметил, что из 65 заболевших 31 человек выздоровел, а 33 все еще проходят лечение в различных больницах. По словам официальных лиц, выписанным из больниц необходимо будет пройти курс лечения как минимум 21 день. 

Напомним, что 10 мая в Индии, врачи сообщали о серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком", среди выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов.

Позднее 20 мая два индийских штата - Раджастан и Телангана – объявили об эпидемии мукормикоза, также известного как черная плесень.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Индия, Грибок, Коронавирус, Covid-19, черная плесень, Желтая плесень.
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