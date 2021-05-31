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Во Вьетнаме обнаружили новый гибридный штамм коронавируса: что об этом известно

Во Вьетнаме обнаружили новый гибридный штамм коронавируса: что об этом известно
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф

Еще не начали утихать страсти из-за SARS-CoV-2, как стали появляться сообщения о появлении новых гибридных вариантов коронавируса. Где они появились, насколько опасны и как легко передаются?

Обо всем этом говорится в статье Euronews, перевод которой мы предлагаем вам для ознакомления.

Министр здравоохранения Вьетнама недавно заявил, что в стране был обнаружен новый вариант коронавируса.

Нгуен Тхань Лонг сказал, что новый штамм представляет собой гибридную форму вариантов, появившихся в Индии и Великобритании.

Лабораторные тесты показали, что он может распространяться легче, чем штамм SARS-CoV-2, первоначально обнаруженный в Китае в конце 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения уже насчитывает четыре глобальных "варианта, вызывающих обеспокоенность": два обнаружены в Великобритании и Индии, а еще два выявлены в Южной Африке и Бразилии.

Министр здравоохранения Вьетнама Лонг добавил, что этот новый гибридный вариант может быть причиной недавнего всплеска заболеваний во Вьетнаме. В настоящее время новый коронавирус распространился на 30 из 63 муниципалитетов и провинций страны.

Благодаря строгим ограничениям, введенным в 2020 году, в начале мая этого года во Вьетнаме было зарегистрировано немного более 3100 подтвержденных случаев заболеваний и 35 смертей от COVID-19.

Сейчас же только за прошедшую неделю в стране отмечено уже более 3500 новых случаев заболевания и 12 смертей.

В стране с населением 96 миллионов человек около миллиона человек вакцинировано препаратом AstraZeneca. На прошлой неделе была также заключена сделка на 30 миллионов доз с компанией Pfizer.

Большинство новых случаев заражения произошло в двух промышленных провинциях Бакнинь и Бак Джанг, где сотни тысяч людей работают в крупных компаниях, включая Samsung, Canon и Luxshare, партнера по сборке продуктов Apple.

Несмотря на строгие карантинные правила, одна компания в провинции Бак Джианг с общим количеством сотрудников 4800 недавно обнаружила, что пятая часть ее работников имела положительный результат теста на вирус.

Согласно сообщению Минздрава Вьетнама, в Хошимине, крупнейшем мегаполисе страны, где проживает 9 миллионов человек, около 85 человек получили положительный результат теста после массового собрания в церкви. С тех пор во Вьетнаме введен общенациональный запрет на все религиозные мероприятия.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Вьетнам, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
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