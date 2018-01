МИД Ирана в ответ Трампу: СВПД не подлежит пересмотру

Тегеран не пойдет на какое-либо изменение положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов ООН и Германия), заявил в субботу МИД Исламской республики.

"Иран не примет никаких поправок к этому соглашению, ни сейчас, ни в будущем. Он также не позволит, чтобы какие-либо другие проблемы увязывались с СВПД", - отмечается в заявлении.

МИД определил позицию по соглашению в связи с прозвучавшими заявлениями президента США Дональда Трампа, который накануне предупредил, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

"Если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки", - отметил он.

На это заявление Д.Трампа незамедлительно отреагировал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran.

— Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2018 г.